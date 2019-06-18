فيرا يمين: لا خلافا سياسيا مع التيار الوطني الحر ويدنا ممدودة للجميع

أكدت عضو المكتب السياسي في تيار "المردة" ​فيرا يمين​ أنه "لا خلافا سياسيا مع "​التيار الوطني الحر​" إن كان من ناحية العدو و​سلاح المقاومة​ والعلاقة مع من يحيط بنا والمعادلة ​الذهب​ية أي ​الجيش​ والمقاومة والشعب ويدنا ممدودة مع الجميع".

وفي حديث تلفزيوني، علقت يمين على اللقاء بين رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ورئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ أمس قائلا: "اللقاء لم يكن سهلا والتسوية كانت مهددة بوقت أن الجميع محكوم بالتسوية ومهما كان الخلاف كبير أو التمايز كبير لا بد من الذهب إلى التسوية التي في حال انهارت نطون بذلك نكرس انهيار البلد"، مشيرةً إلى أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ هو الذي دفع بهذا اللقاء وهناك ضغطا مورس لاتمام هذا اللقاء لذلك القصة لم تكن سهلة والتسوية أصيبت نتيجة الخطابات المذهبية والطائفية و​العنصرية​".

وأشارت إلى أن "السياسي عندما يصل إلى عجز ما يقول أنه لا يملك عصا سحريا ولا يمكن تحميل "​حزب الله​" مسؤولية تعطيل البلد من ​رئاسة الجمهورية​ إلى تأليف الحكومة لأنه في حال تم ذلك فهناك مشكلة بالتحالفات"، لافتةً إلى ان "اللبنانيين موعودون ب​الكهرباء​ 24/24 منذ العام 2013 ولا أحد عليه أن يلعب دور الضحية لان هذا أفشل أسباب عدم المواجهة والمازوشية لا تليق بأي سياسي".

وأشارت إلى أن "حزب الله" من أكثر المكونات وأشدها حرصا على التسوية السياسية بوجود الحريري كرئيس حكومة".