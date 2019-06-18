تمنت النائب ​رولا الطبش​ "التوفيق لطلاب الثانوية العامة في امتحاناتهم ليكللوا تعبهم وسهرهم بنجاح يخولهم الدخول إلى مرحلة جديدة من حياتهم التعليمية من اجل مستقبل أفضل".

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كانت هذه تفاصيل خبر الطبش: اتمنى التوفيق لطلاب الثانوية العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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