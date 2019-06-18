عرض وزير الصناعة وائل ابو فاعور مع السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، في حضور الملحق التجاري في السفارة سالم الشهراني، للعلاقات الثنائية بين لبنان والسعودية على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والصناعية والتبادلية. وتركز النقاش حول تقديم اقتراحات لتفعيل المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، وتحديدا في مجال تطوير وتحديث وتوسيع قطاع الصناعات الغذائية التي يمكن أن تشكل سلة غذائية متكاملة ومتنوعة لدول الخليج العربي، اضافة إلى البحث في أهمية انضمام وزارة الصناعة إلى الجانب اللبناني في اللجنة الاقتصادية المشتركة العليا بين لبنان والمملكة.
وأكد أبو فاعور بعد الاجتماع، "وقوف لبنان الدائم إلى جانب المملكة في ما تواجهه من تحديات واعتداءات، انطلاقا من الثوابت التاريخية القائمة بين البلدين، وتعزيزا لمبدأ وقاعدة أن أمن المملكة هو أمن للعرب". وشكر أبو فاعور المملكة "على وقوفها الدائم ودعمها المتواصل للبنان، دولة وحكومة وشعبا"، وقال: "إن ما يعلنه البعض أحيانا ضد المملكة، ارتجالا أو عن تصميم، لا يعبر عن حقيقة الموقف اللبناني تجاه السعودية".
كانت هذه تفاصيل خبر ابو فاعور: ما يعلنه البعض ضد السعودية لا يعبر عن حقيقة الموقف اللبناني تجاهها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.