ابو فاعور: ما يعلنه البعض ضد السعودية لا يعبر عن حقيقة الموقف اللبناني تجاهها

عرض وزير الصناعة ​وائل ابو فاعور​ مع السفير السعودي في ​لبنان​ ​وليد بخاري​، في حضور الملحق التجاري في السفارة سالم الشهراني، للعلاقات الثنائية بين لبنان و​السعودية​ على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والصناعية والتبادلية. وتركز النقاش حول تقديم اقتراحات لتفعيل المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، وتحديدا في مجال تطوير وتحديث وتوسيع قطاع الصناعات الغذائية التي يمكن أن تشكل سلة غذائية متكاملة ومتنوعة ل​دول الخليج​ العربي، اضافة إلى البحث في أهمية انضمام ​وزارة الصناعة​ إلى الجانب اللبناني في اللجنة الاقتصادية المشتركة العليا بين لبنان والمملكة.

وأكد أبو فاعور بعد الاجتماع، "وقوف لبنان الدائم إلى جانب المملكة في ما تواجهه من تحديات واعتداءات، انطلاقا من الثوابت التاريخية القائمة بين البلدين، وتعزيزا لمبدأ وقاعدة أن أمن المملكة هو أمن للعرب". وشكر أبو فاعور المملكة "على وقوفها الدائم ودعمها المتواصل للبنان، دولة و​حكومة​ وشعبا"، وقال: "إن ما يعلنه البعض أحيانا ضد المملكة، ارتجالا أو عن تصميم، لا يعبر عن حقيقة الموقف اللبناني تجاه السعودية".