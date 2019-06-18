النشرة: بري دعا الى جلسة تشريعية قبل ظهر الاربعاء 26 حزيران

أفادت مراسلة ​النشرة​ في مجلس النواب، عن دعوة رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ الى جلسة تشريعية تعقد الاربعاء في 26 حزيران، عند الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر.

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