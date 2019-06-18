الجيش السوري يحتجز عنصرين من أمن الدولة ومساع لاطلاق سراحهما اليوم

أوقف الجيش السوري المتمركز عند مرتفعات جبل الشيخ منذ يومين عنصرين أمنيين لبنانيين هما (ر.ش.) و(ر.ع.) تابعين لجهاز أمن الدولة أثناء قيامهما برحلة تسلق HIKING وتزلج في مرتفعات جبل الشيخ المحاذية لمدينة راشيا، فوصلا إلى الحدود اللبنانية - السوريّة حيث يتموضع الجيش السوري في تلك المنطقة، فتم توقيفهما واقتيادهما إلى الداخل السوري، وتجري مساع حثيثة بين الجيشين اللبناني والسوري والأجهزة الأمنية اللبنانية للافراج عنهما حيث من المتوقع تسليمهما الى السلطات اللبنانية اليوم.
يشار إلى أن تلك المنطقة التي تكللها الثلوج في مرتفعات جبل الشيخ، تشهد حركة سياحية بيئية ورحلات تزلج ناشطة خلال فصل الشتاء والصيف وباتت مقصدا لعشرات الوفود السياحية الأوروبية والمحلية والعربية.
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