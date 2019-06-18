الجيش السوري يحتجز عنصرين من أمن الدولة ومساع لاطلاق سراحهما اليوم

أوقف ​الجيش السوري​ المتمركز عند مرتفعات ​جبل الشيخ​ منذ يومين عنصرين أمنيين لبنانيين هما (ر.ش.) و(ر.ع.) تابعين لجهاز ​أمن الدولة​ أثناء قيامهما برحلة تسلق HIKING وتزلج في مرتفعات جبل الشيخ المحاذية لمدينة ​راشيا​، فوصلا إلى الحدود اللبنانية - السوريّة حيث يتموضع الجيش السوري في تلك المنطقة، فتم توقيفهما واقتيادهما إلى الداخل السوري، وتجري مساع حثيثة بين الجيشين اللبناني والسوري و​الأجهزة الأمنية​ اللبنانية للافراج عنهما حيث من المتوقع تسليمهما الى السلطات اللبنانية اليوم.

يشار إلى أن تلك المنطقة التي تكللها ​الثلوج​ في مرتفعات جبل الشيخ، تشهد حركة سياحية بيئية ورحلات تزلج ناشطة خلال فصل الشتاء والصيف وباتت مقصدا لعشرات الوفود السياحية الأوروبية والمحلية والعربية.