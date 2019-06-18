ضاهر أعلن تراجعه عن الإستقالة: صندوق التعاضد خط أحمر وموازنة الجامعة يجب مضاعفتها

أعلن رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في ​​الجامعة اللبنانية​​ ​​يوسف ضاهر​ تراجعه عن الإستقالة، مشددا على أن "​صندوق التعاضد​ خط أحمر وموازنة الجامعة يجب مضاعفتها وهذا الأمر بحاجة الى نضال مرير وهذه المسألة مستمرة منذ العام 1958".

وأكد ضاهر أن "حقوق الطلاب قبل حقوق ​الاساتذة​، فنحن ذاهبون والتلامذة هم الباقون وسيحملون الجامعة على أكتافهم من دون طموحات شخصية ومادية، والجامعة من دونهم ليست موجودة"، جازما أن "ملف التفرغ يجب أن يبصر النور والأساتذة يجب أن يشعورا بالإستقرار والأمان الاجتماعي، وسننطلق من جديد سوية من اجل تحقيق هذه المطالب".

ولفت ضاهر الى أن "هذه الحركة التي جرت خلال ​السنة​ يجب بلورتها، وأن يكون هناك رابطة واتحاد وطني"، داعيا الى عقة هيئة عامة"، ومشيرا الى أن "الإضراب مستمر الى يوم الخميس".