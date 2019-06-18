النشرة: اشتباكات بين الجيش السوري والفصائل المسلحة بريف حماه

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ عن "​اشتباكات​ عنيفة بين ​الجيش السوري​ من جهة والفصائل المسلحة من جهة اخرى على عدة محاور في ​ريف حماه​ بالتزامن مع استهداف الطيران المروحي لمواقع المسلحين في كفرزيتا وحصرايا والزكاة شمالا وذلك اثر احباط الجيش هجوما واسعا نفذه مسلحو ​جبهة النصرة​ على النقاط العسكرية في محوري تل ملح والجلمة كفرهود بالريف الشمالي الغربي دون إحداث تغيير في خارطة السيطرة".

وتمكنت وحدات الجيش من تدمير ٣ دبابات وعربتي bmb وعدة سيارات دفع رباعي تابعة للمجموعات المسلحة في المنطقة اضافة لتدمير آليات وعتاد بينها عربة مصفحة في وادي العثمان .