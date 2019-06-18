النشرة: اشتباكات بين الجيش السوري والفصائل المسلحة بريف حماه

افاد مراسل "النشرة" في سوريا عن "اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري من جهة والفصائل المسلحة من جهة اخرى على عدة محاور في ريف حماه بالتزامن مع استهداف الطيران المروحي لمواقع المسلحين في كفرزيتا وحصرايا والزكاة شمالا وذلك اثر احباط الجيش هجوما واسعا نفذه مسلحو جبهة النصرة على النقاط العسكرية في محوري تل ملح والجلمة كفرهود بالريف الشمالي الغربي دون إحداث تغيير في خارطة السيطرة".
وتمكنت وحدات الجيش من تدمير ٣ دبابات وعربتي bmb وعدة سيارات دفع رباعي تابعة للمجموعات المسلحة في المنطقة اضافة لتدمير آليات وعتاد بينها عربة مصفحة في وادي العثمان .
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