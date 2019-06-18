أعلن رئيس مصلحة الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن "الغرب أنفق المليارات من الدولارات على دعم المعارضة المسلحة في سوريا"، مشيراً إلى أنه "جرى في سوريا إنفاق المليارات من الدولارات لدعم جماعات المعارضة المسلحة، غير أن الدول الغربية لم تتمكن من الفصل بين الجماعات المعتدلة وجبهة النصرة الإرهابية".
ولفت إلى أنه "الآن بدأ هؤلاء المتطرفون، الهاربون من ضربات القوات السورية الحكومية، إغراق المدن الأوروبية"، محذراً الدول الغربية من "عواقب محاولتها مغازلة الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق"، واصفا ذلك بأنه "أمر خطير للغاية".
وأشار إلى أنه "من الممكن على الأرجح أنها الدول الغربية تأمل بانتقال الجبهة الإرهابية، بعد فشل مشروع إنشاء الخلافة في الأراضي السورية والعراقية، إلى منطقة أخرى تقع بعيدا عن أوروبا، في أفغانستان أو آسيا الوسطى وخاصة إذا ما جرى دعم هذه الآمال بأعمال حقيقية لنقل المقاتلين إلى هناك".
كانت هذه تفاصيل خبر الاستخبارات الروسية: الغرب أنفق مليارات الدولارات على دعم المعارضة المسلحة في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.