رئيس الاستخبارات الروسية: الغرب أنفق مليارات الدولارات لدعم المعارضة المسلحة في سوريا

أعلن رئيس مصلحة الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن الغرب أنفق المليارات من الدولارات على دعم المعارضة المسلحة في سوريا. واعلن ناريشكين في كلمة ألقاها في الاجتماع الدولي الـعاشر للمسؤولين الكبار في مجال الأمن الذي يعقد في عاصمة جمهورية بشكورتوستان الروسية مدينة أوفا، ان "الدول الغربية لم تتمكن من الفصل بين الجماعات المعتدلة وجبهة النصرة الإرهابية". مضيفا ان "الآن بدأ هؤلاء المتطرفون، الهاربون من ضربات القوات السورية الحكومية، إغراق المدن الأوروبية".
وحذّر ناريشكين الدول الغربية من عواقب محاولتها مغازلة الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق، واصفا ذلك بأنه "أمر خطير للغاية". لافتا الى ان "الدول الغربية تأمل بانتقال الجبهة الإرهابية، بعد فشل مشروع إنشاء الخلافة في الأراضي السورية والعراقية، إلى منطقة أخرى تقع بعيدا عن أوروبا، في أفغانستان أو آسيا الوسطى، وخاصة إذا ما جرى دعم هذه الآمال بأعمال حقيقية لنقل المقاتلين إلى هناك".
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