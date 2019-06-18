الفايننشال: الولايات المتحدة وإيران وحلفاءهما مطالبون بضبط النفس في الخليج

رأت صحيفة "​الفايننشال تايمز​" في مقال افتتاحي حول تزايد المخاطر في منطقة الخليج بسبب التوتر بين ​الولايات المتحدة​ و​إيران​، الى إن الولايات المتحدة وإيران وحلفاءهما مطالبون بضبط النفس لتجنب النزاع في منطقة الخليج التي أصبحت مسرحا لمناورات خطيرة. فقد وجهت أصابع الاتهام إلى إيران بتنفيذ الهجمات على ناقلات ​النفط​ في ​مضيق هرمز​ وخليج عمان. وهو ما نفته ​طهران​، ولكنها حذرت من تجاوزها الحد المسموح في تخصيب اليورانيوم بعد 10 أيام.

وذكرت الصحيفة البريطانية إن شريط الفيديو الذي نشرته الولايات المتحدة على أنه يظهر زورقا يقترب من إحدى الناقلتين ليس دليلا حاسما. ودعمت ​بريطانيا​ موقف الولايات المتحدة بأن إيران مسؤولة عن الهجوم. ولكن مصداقية الولايات المتحدة ضربت بسبب حرب الخليج عام 2003 لذلك فإن الشركاء الأوروبيين يشككون في مزاعم إدارة الرئيس ​دونالد ترامب​.

ورأت أن بريطانيا والولايات المتحدة تعتقدان أن إيران تستعرض قدراتها على عرقلة المرور في مضيق هرمز الذي يمر عبره ثلث الإمدادات النفطية الدولية، دون تجاوز الخط الأحمر الذي يستوجب الرد الفوري عليها. واوضحت أنه حتى إذا هذا كان صحيحا فما هو إلا نتيجة لقرار إدارة ترامب الخاطئ عندما انسحبت الولايات المتحدة قبل 13 شهرا من ​الاتفاق النووي​ الذي وقعته إيران مع القوى العظمى.

وذكرت إن جانبا واحدا من استراتيجية ترامب تجاه إيران أثبت فعاليته، وهو تشديد العقوبات الاقتصادية، إذ تراجعت صادرات طهران، ودخل اقتصاد البلاد فترة كساد وتضخم. أما الجانب الثاني فقد اثبت فشله الذريع في إرغام إيران على التفاوض مرة أخرى بشأن نشاطاتها النووية، وتقليص دعمها للمليشيا التابعة لها في المنطقة. فالولايات المتحدة تعزز موقف المتشددين في طهران. فعلى الرغم من العرض الذي تقدمت به واشنطن بإجراء محادثات غير مشروطة، فإن طهران ترفض الخضوع للضغط، إذ دمر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي أي مبرر للثقة في واشنطن.