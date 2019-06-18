نتانياهو: تل أبيب لن تسمح لطهران بالحصول على أسلحة نووية

دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إلى فرض عقوبات سريعة ضد إيران إذا نفذت تهديداتها بزيادة تخصيب اليورانيوم، مشيراً إلى أن "تل أبيب لن تسمح لطهران بالحصول على أسلحة نووية".
ولفت الى أن "إيران هددت بزيادة تخصيب اليورانيوم إلى مستويات عالية وبتجاوز الحد المسموح به في الاتفاق النووي، هذا لا يفاجئنا لأننا جلبنا الأرشيف النووي السري من طهران إلى إسرائيل وكشفنا إلى أي مدى خرقت إيران وعدها للمجتمع الدولي، ووعدها بتقديم تقارير صادقة عن برنامجها النووي".
ولفت الى أنه "إذا ما أقدمت إيران على تنفيذ تهديداتها وانتهكت الاتفاق النووي فسيتعين على المجتمع الدولي أن ينفذ على الفور آلية العقوبات المحددة مسبقاً على أي حال لن تسمح إسرائيل لإيران بالحصول على أسلحة نووية".
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