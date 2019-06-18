نتانياهو: تل أبيب لن تسمح لطهران بالحصول على أسلحة نووية

دعا رئيس الحكومة ال​إسرائيل​ية ​بنيامين نتانياهو​ إلى فرض ​عقوبات​ سريعة ضد ​إيران​ إذا نفذت تهديداتها بزيادة تخصيب اليورانيوم، مشيراً إلى أن "​تل أبيب​ لن تسمح ل​طهران​ بالحصول على أسلحة نووية".

ولفت الى أن "إيران هددت بزيادة تخصيب اليورانيوم إلى مستويات عالية وبتجاوز الحد المسموح به في ​الاتفاق النووي​، هذا لا يفاجئنا لأننا جلبنا الأرشيف النووي السري من طهران إلى إسرائيل وكشفنا إلى أي مدى خرقت إيران وعدها للمجتمع الدولي، ووعدها بتقديم ​تقارير​ صادقة عن برنامجها النووي".

ولفت الى أنه "إذا ما أقدمت إيران على تنفيذ تهديداتها وانتهكت الاتفاق النووي فسيتعين على ​المجتمع الدولي​ أن ينفذ على الفور آلية العقوبات المحددة مسبقاً على أي حال لن تسمح إسرائيل لإيران بالحصول على أسلحة نووية".