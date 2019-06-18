إيران تمارس الغوغائية والإرهاب ونظامها سيسقط عاجلا أم آجلا

دبي - بواسطة محمد فارس كشف الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أن الاعتداءات على السفن في الخليج العربي ليست الأولى، مبينا أن هذا العمل ليس بالجديد على النظام الإيراني الذي أعطى أوامره في الثمانينات بمهاجمة ناقلات النفط أثناء الحرب العراقية الإيرانية، حيث هاجمت قواربه ناقلات النفط في الخليج العربي.

وقال خلفان في تصريحات لـ «اليوم»: كانت النتيجة هي ارتفاع أسعار النفط عالميا، وهذا عاد بالفائدة على دول الخليج التي تنتج معظم نفط العالم، مضيفا إن قادة طهران يحاولون الإضرار بدول الخليج، لكن تصرفاتهم غالبا ما تعود بالنفع على دول الخليج، فيما تبقى إيران هي المتضرر الأكبر من أي عمليات تنفذها.

» غوغائية وإرهاب

وأوضح خلفان أن الاعتداءات الإيرانية الأخيرة تؤكد أن نظام طهران مع الأسف الشديد مازال يمارس الغوغائية والإرهاب، وهذه العمليات تدين هذا النظام.

واستطرد: غالبا ما تظن إيران أنه من الصعب اكتشاف أعمالها وممارساتها الإرهابية، واليوم بات كل شيء تحت الرقابة، كما ترصد الأقمار الصناعية ما يجري على الأرض، بعكس ما كان عليه الأمر في الثمانينات، فالآن لا يمكن أن يحدث شيء على وجه البسيطة دون رقابة.

» سقوط حتمي

وأكد الفريق خلفان أن النظام الإيراني عاجلا أم آجلا سيسقط، وتوقع عدم استمرارية نظام الملالي، مرجحا انهياره في غضون عامين كحد أقصى، ما لم يرفعوا أيديهم ويسلموا وينقادوا لإرادة المجتمع الدولي، ويسيروا في المسار الذي يخضع للقيم والأعراف والقانون الدولي.

وزاد: طالما أنهم يتدخلون ويعملون على زعزعة استقرار المنطقة ودول العالم ويدسون أنفهم في شؤون الدول، مع وضعهم أحزابهم في دول الجوار، فإنهم لن يكونوا في استقرار أبدا.

وأشار الفريق خلفان إلى أن الاعتداء على ناقلتي النفط اليابانية والنرويجية، يمثل أدلة واضحة على تورط النظام الإيراني.

وشدد على أنه بات من الضروري أن تصدر عن الأمم المتحدة إدانات لممارسات إيران وأساليبها الرعناء، مذكرا بأن طهران الآن باتت بين المطرقة والسندان.

وأكد خلفان أن الجميع لا يريد الحرب، ولكن من المؤمل أن الشعب الإيراني يتحرك بقوة في الداخل ليسقط هذا النظام الذي بات يهدد العالم كله، وإذا ما حدث خلال العامين المقبلين شيء من هذا القبيل فإن هذا النظام سيتم إسقاطه من الخارج.

إيران تحذر من تداعيات "الحرب الاقتصادية" ضده - AFP

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي الصيادون التونسيون: لن نترك المهاجرين يموتون في البحر SHOTLIST ZARZIS، تونس21 مايو، 2019المصدر: AFPTV 1. لقطة واسعة لمرفأ جرجيس 2. لقطة واسعة لمرفأ جرجيس 3. لقطة متوسطة البعد لمركب في مرفأ جرجيس 4. لقطة واسعة لصيادين على متن مركب 5. لقطة متوسطة البعد لصيادين على متن مركب 6. لقطة متوسطة البعد لصيادين على متن مركب 7. لقطة قريبة لصيادين على متن مركب 8. لقطة واسعة لمركب بدر الدين مشارك 9. مقتطف صوتي 1 - بدر الدين مشارك، صاحب سفينة صيد (ذَكَرُ، العربية، 19 ثانية): "الخسارة التي نواجهها هي أنه علينا او نوقف عملنا كي ننقذهم ونعود بهم الى البر.نعمل يوما أو يومين (في الأسبوع) فإن عثرنا عليهم في اليوم الثاني، نكون عملنا لليلة، لكن إن عثرنا عليهم في الليلة الأولى، فعلينا العودة بهم" إلى البر" 10. لقطة واسعة لبدر الدين مشارك يشير الى سترات النجاة 11. لقطة متحركة الى الاعلى لبدر الدين مشارك يشير الى مراكب الإنقاذ 12. لقطة متوسطة البعد لمركب انقاذ تبرعت به إحدى الجمعيات 13. لقطة متوسطة البعد لمركب انقاذ تبرعت به إحدى الجمعيات 14. لقطة واسعة لمركب صيد في مرفأ جرجيس 15. لقطة واسعة لمركب صيد في مرفأ جرجيس 16. لقطة واسعة لمراكب صيد ZARZIS، تونس11 مايو، 2019المصدر: CHAMSEDDINE BOURASSINE 17. لقطة واسعة لفيديو صوره بدر الدين مشارك يظهر عملية إنقاذ ل69 مهاجرا ///-----------------------------------------------------------AFP TEXT STORY: متوقعالصيادون التونسيون: لن نترك المهاجرين يموتون في البحر (ريبورتاج)بقلم كارولين نيلي بيرو =(صور+فيديو)= جرجيس (تونس), 16-6-2019 (ا ف ب) - سارع شمس الدين بوراسين إلى طلب النجدة عندما شاهد قارب مهاجرين يواجه صعوبات في عرض البحر قبالة سواحل تونس، لكن قبل مغادرته المنطقة بعد يومين عند انتهائه من الصيد، اضطرّ إلى التحرك بنفسه لإنقاذهم. يجد الصيادون التونسيون أنفسهم أحيانا كثيرة وحيدين أمام مهام إغاثة المهاجرين غير القانونيين الذين ينطلقون من ليبيا المجاورة باتجاه السواحل الإيطالية، مع انحسار دور المنظمات الناشطة في هذا المجال والسفن العسكرية الأوروبية بسبب عراقيل قضائية وإدارية تعترضها في شرق المتوسط.وقام طاقم سفينة شمس الدين بوراسين وثلاثة سفن صيد أخرى في 11 آيار/مايو بإنقاذ المهاجرين الـ69 التائهين في مركبهم بعد خمسة أيام على إبحارهم من مدينة زوارة في شمال غرب ليبيا.ويقول بدر الدين مشارك، صاحب سفينة صيد في ميناء جرجيس القريب من السواحل الليبية التي ينطلق منها المهاجرون القادمون من إفريقيا كما من آسيا، متحدثا لوكالة فرانس برس "المنطقة التي نصطاد السمك فيها تشكل نقطة عبور" بين زوارة القريبة من الحدود التونسية وجزيرة لامبيدوسا الايطالية.وقام غالبية الصيادين في ميناء جرجيس في السنوات الأخيرة بانتشال مهاجرين تعطلت مراكبهم أو واجهت عواصف، فأنقذوا المئات منهم.ومع تحسن الأحوال الجوية وحلول موسم الصيف، تكثفت حركة الهجرة من جديد انطلاقا من ليبيا، ويخشى الصيادون التونسيون حدوث مأساة في المنطقة البحرية التي يصطادون فيها.ويكشف بدر الدين مشارك الخمسيني صاحب مركب قديم لصيد السردين يشترك فيه مع أخيه "نُعلم السلطات أوّلا، لكننا في نهاية المطاف ننقذهم بأنفسنا".وتسعى السلطات الأوروبية للحد من الهجرة غير القانونية وتتولى البحرية التونسية بامكانياتها المحدودة اعتراض قوارب المهاجرين في مياهها الاقليمية.ولم تشأ السلطات التونسية التعليق على الموضوع لدى اتصال وكالة فرانس برس بها، وهي تمنع منذ 31 أيار/مايو إنزال 75 مهاجرا عالقين في مركب تونسي مصري أنقذهم في المياه الدولية.-"مثل ملائكة"- ويتابع مشارك "كلهم تنصلوا"، مضيفا "اذا أبحرنا واعترضنا مهاجرون يطلبون الاغاثة، نتوقف عن العمل (الصيد) ونفعل المستحيل لانقاذهم".ويقول "نعمل يوما أو يومين (في الأسبوع). فإن عثرنا عليهم في اليوم الثاني، نكون عملنا لليلة، لكن إن عثرنا عليهم في الليلة الأولى، فعلينا العودة بهم" إلى البر".وتتعقد المسألة عندما يعثر الصيادون على المهاجرين قرب الشواطئ الايطالية.وأوقفت السلطات البحرية الايطالية بوراسين وطاقمه منتصف العام الفائت وسجنته شهرا عندما حاول إغاثة مركب مهاجرين قرب جزيرة لامبيدوسا.وتراجع دور سفن الاغاثة التابعة لمنظمات غير حكومية وسفن عملية "صوفيا" لمكافحة تهريب المهاجرين خلال 2019 بسبب انحسار نطاق تحرك العملية الأوروبية والتدابير التي اتخذتها الدول الأوروبية ضد المنظمات غير الحكومية للحد من وصول المهاجرين.ويوضح مشارك "كانوا ينقذون الناس بالمعدات التي يملكونها...ولكن اليوم وفي غالب الأحيان نحن من يقوم بهذا الدور، وحين نغيب يلقى المهاجرون حتفهم".وهو ما حصل في 10 أيار/مايو، إذ قتل ستون مهاجرا في حادث غرق فيما أنقذت سفينة صيد 10 آخرين بعدما قضوا ثماني ساعات في الماء.يستذكر أحمد سيجور أحد الناجين وصول الصيادين لنجدتهم فجرا مثل "ملائكة"، ويقول البنغالي الثلاثيني "عندما راينا قارب الصيادين عاد إلينا الأمل بأننا سننجو الآن، لأن الرب أرسل لنا هؤلاء الصيادين مثل ملائكة لإنقاذنا" مضيفا "لو تأخروا عشر دقائق لكنت استسلمت" للموت.- درك البحر - يقول مشارك بتأثر "لا نريد أن نرى الجثث، من المفروض ان نذهب لصيد الأسماك لا الأشخاص".ولا يخفي مشارك تذمر طاقم سفينته "يعمل عندي عشرون بحارا ويخشون الأمراض، بعض المهاجرين قضوا بين 15 و20 يوما في البحر دون الاستحمام، والرائحة لا تطاق".لكنه يؤكد أن "البحارة في جرجيس لن يتركوا الناس يموتون في البحر".ويقول منجي سليم المسؤول عن مركز إيواء المهاجرين في الهلال الأحمر التونسي أن "الصيادين هم درك البحر لأنهم يستطيعون التنبيه" مضيفا "يعلمنا بعض المهاجرين أن سفنا ضخمة تمر دون الاقتراب منهم".ويقر صيادو سمك التونة في جرجيس بأنهم يتفادون أحيانا إغاثة المهاجرين إذ يتحتم عليهم كل سنة صيد الحصة المحددة لهم ضمن فترة قصيرة، لكنهم يؤكدون أنهم لا يتركونهم في عرض البحر بدون إغاثة.ويقول أحد الصيادين طالبا عدم كشف اسمه "نطلق إشعارا (للسلطات) بوجود مهاجرين ولكن لا نستطيع إيصالهم الى البر، ليس لنا سوى بضعة أسابيع لصيد حصتنا". أما صيادو السردين، فحرموا من الوصول إلى المياه العميقة التي تزخر بالسمك شرق ليبيا بعدما بسط خفر السواحل والجماعات المسلحة في البلد الذي تعمه الفوضى مراقبتهم على هذه المناطق.ويقول مشارك "انهم مسلحون ولا يمزحون... تم توقيف بعض الصيادين الذين اقتربوا من ليبيا، لأننا نزعجهم كوننا شهود عندما نرى الحراقة (مهربو المهاجرين)".ويرى بوراسين ان "هذا الصيف سيكون صعبا مع عودة القتال في ليبيا واستئناف نشاط المهربين، هناك مخاطر بحدوث عدد كبير من حوادث الغرق". كنب/اج/دص ------------------------------------------------------------- AFP

محاكمة الرئيس السوداني الأسبق البشير الأسبوع المقبل بتهم الفساد SHOTLIST الخرطوم، السودان1 أبريل، 2019المصدر: AFPTV 1. لقطة واسعة للرئيس الأسبق عمر البشر مع المسؤولين الخرطوم، السودان22 فبراير، 2019المصدر: AFPTV 6. AFP

تقنية جديدة تبعث الأمل لدى مرضى سرطان المعدة SHOTLIST ديجون، CÔTE D'OR، فرنسا7 يونيو، 2019المصدر: AFPTV 1. وهذا العام، سيبدأ المركز الإقليمي لمكافحة السرطان في مدينة نانت (غرب) دراسة متعددة الجوانب حول هذا العلاج سيشارك فيها مستشفى ديجون أيضا. AFP 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO ايران تحذر من تداعيات "الحرب الاقتصادية" ضدها AFP مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

» خنجر الدوحة

وفيما يتعلق بممارسات نظام الدوحة وابتعاده عن محيطه الخليجي والارتماء بأحضان النظام الإيراني، ودعمه للجماعات الإرهابية، خاصة في ليبيا بالتحالف مع تركيا، قال خلفان: للأسف الشديد هل من عاقل يقول إن قطر في محيطها الخليجي لا تتعاون مع المملكة في التصدي لأعداء السعودية، ولا تكون مع الرياض في هذه الظروف التي تتكالب عليها قوى الشر التي تحاول أن تزعزع أمنها واستقرارها، فتتركنا وتترك المملكة وتمد يدها إلى إيران، هذه (كارثة وعيب) ووصمة عار سياسية في السياسة القطرية، نقول ذلك ونشعر بمرارة، ولكن هذا هو الحق والصدق والواقع.

»

إعلام «الحمدين»

وفيما يتعلق بالهجوم الشرس من وسائل الإعلام القطرية على المملكة، أكد أنه مادامت قطر مصرة على إيذاء السعودية بشكل واضح وبدون خجل مع الأسف الشديد وبدون مراعاة لجوار أو قربى، فإن هؤلاء الناس سيبقى أذاهم مستمرا ما لم يتغير هذا النظام بنظام من آل ثاني، عقلاء يمتلكون الحكمة والقدرة على استيعاب أنه لن يكون لهم معين في المستقبل إلا أهلهم وإخوانهم وجيرانهم.

وحول قناة الجزيرة واختلاقها وبثها الأكاذيب، أكد خلفان أنه ما لم تتوقف الحكومة القطرية عن دعمها وأدواتها الإعلامية التي تحاول الإساءة إلى دول الجوار وبالذات المملكة والإمارات ومصر والبحرين ستظل هذه القناة محطة كذب وافتراء وتأليف القصص.