ترامب يطرد رئيس موظفي البيت الأبيض من مكتبه بسبب سعاله

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دبي - بواسطة محمد فارس وثق مقطع فيديو لحظة طرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لرئيس موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني من مكتبه؛ بعد دخول الأخير في حالة سعال أثناء مقابلة تلفزيونية.
وأظهر الفيديو انزعاج ترامب الشديد من كحة رئيس موظفي البيت الأبيض، وقام بتوبيخه أمام الكاميرا، أثناء مقابلة مع جورج ستيفانوبولوس، محاور شبكة «إيه بي سي». وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، كان ترامب في منتصف الإجابة عن سؤال طرحه المحاور حول إقرارات الرئيس الضريبية، عندما طلب ترامب إعادة تصوير المشهد؛ بسبب ظهور صوت سعال ميك في الخلفية.
كان ترامب يقول: «آمل أن يطلعوا عليه؛ لأنه بيان مالي رائع»، عندما ظهر صوت الكحة في الخلفية، وتابع قائلًا: «دعونا نعيد هذه اللقطة؛ لأنه يكح في منتصف إجابتي، أنا لا أحب ذلك، وأنت تعلم أنني لا أحب ذلك».
ووجه ترامب كلامه الى رئيس الموظفين قائلًا: «إذا كنت ستسعل غادر الغرفة، فلا يمكنك فعل ذلك هنا»، ثم استدار وسأل المحاور: «حسنًا، هل تريد إعادة السؤال بطريقة مختلفة؟».
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لماذا انسحب ترامب من اتفاقية حظر السلاح النووي؟
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.