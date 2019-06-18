شكرا لقرائتكم خبر عن 4 معلومات هامة عن التبادل التجارى بين القاهرة وبكين..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد العلاقات الاقتصادية التجارية بين مصر والصين نموا كبيرا خلال الآونة الأخيرة، وتحديدا عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى بكين فى 2014، ووفقا لتقرير حديث صادر عن حجم التبادل التجارى بين البلدين، فقد وصل إلى 13.8 مليار دولار، وفيما يلى 4 معلومات هامة عن التبادل التجارى بين مصر والصين: وصل التبادل التجاري بين البلدين إلي 13.8 مليار دولار أمريكي وبنسبة زيادة 27.6% فى 2018. بلغت قيمة الصادرات المصرية أكثر من 1.8 مليار دولار أمريكي وبنسبة زيادة 37.8% مقارنة بالعام الماضي . نجحت مصر فى إدخال بنود سلعية جديدة في منظومة الصادرات المصرية إلي السوق الصينية لتشمل الموالح وعنب المائدة وعلف البنجر. ارتفاع حجم الإستثمارات الصينية فى مصر والتى قُدرت وفقا لبيانات الجانب الصيني بأكثر من 7 مليار دولار أمريكي لعدد نحو 134 شركة صينية تعمل في مصر. ‌

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 4 معلومات هامة عن التبادل التجارى بين القاهرة وبكين..تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.