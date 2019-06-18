شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بتشريع جديد لتغليظ العقوبة على أصحاب "الكلاب الشرسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب محمد سليم، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ونائب دائرة كوم أمبو بأسوان، بإصدار تشريع جديد يواجه ظاهرة انتشار "الكلاب الشرسة الخاصة" فى الشوارع والطرق والميادين، والتى أصبحت تمثل خطورة كبيرة على حياة المواطنين.

وقال "سليم"، لـ"الخليج 365"، إن هناك ضرورة لوجود تشريع جديد ينظم ظاهرة استخدام المواطنين لكلاب "حراسات خاصة"، وينظم منح التراخيص بها، ويحدد شروط اقتنائها، والعقوبات اللازمة لمن يستخدم هذه الكلاب فى التعدى على المواطنين والتسبب فى أذى وضرر لهم، مطالبا بوضع عقوبات رادعة ومغلظة ضد أصحاب هذه الكلاب إذا تسبب فى أذى وضرر للمواطنين.

وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن هذه الظاهرة انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ويقوم الشباب والأطفال بالتجول فى الشوارع والطرق بهذه الكلاب دون أى ضوابط أو ضمان لأمان المواطنين، مما يتسبب فى الذعر بين المواطنين، وهناك وقائع خلال الفترة الأخيرة لتعدى بعض هذه الكلاب على مواطنين وتسببها فى عاهات مستديمة لهم.

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