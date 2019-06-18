أسعار الدولار ترتفع في بنكي التجاري الدولي وقناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي التجاري الدولي، وقناة السويس مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار 3 قروش في البنك التجاري الدولي إلى 16.70 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

وزاد سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك قناة السويس إلى 16.72 جنيه للشراء، و16.82 جنيه للبيع.

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بينما بقى سعر الدولار مستقرا في بنوك الأهلي المصري، والبركة، ومصر، وكريدي أجريكول عند 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي العربي الأفريقي، والتعمير والإسكان عند 16.68 جنيه للشراء، و16.78 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية عند 16.69 جنيه للشراء، و16.79 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.73 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع.