محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
قالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر إنها أنهت إجراءات بيع حصتها البالغة 87% من أسهم الشركة في مجموعة تمويل بقيمة إجمالية قدرها 360 مليون جنيه لصالح شركة ابتكار للتمويل الاستثماري.
وأعلنت الشركة في بيان صحفي أرسلته للبورصة اليوم الثلاثاء أن عملية نقل الأسهم نفذت بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة.
وتوقعت الشركة أن تحصل على عائدات نقدية بقيمة 313 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه سيتم توجيه العائدات النقدية الناتجة عن عملية البيع نحو استراتيجية الشركة المعلن عنها سابقًا لتخفيض القروض.
ويمتلك شركة أوراسكوم للتنمية، رجل الأعمال المصري، سميح ساويرس، وتعمل الشركة في مجال السياحة والعقارات.
كانت هذه تفاصيل خبر أوراسكوم للتنمية تبيع حصتها في مجموعة تمويل بـ 360 مليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.