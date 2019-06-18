ضبط 152 هاربًا من أحكام قضائية في حملات أمنية وكمائن حدودية بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أعلنت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 152 هاربًا من أحكام قضائية في حملات أمنية بمراكز المحافظة، وفي الكمائن الحدودية والأمنية، على مدار الأسبوع الماضي.
وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ضبط 152 هاربًا من أحكام جنائية وجزئية ومستأنفة.
وأسفرت جهود الحملة بقيادة العميد جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، والمقدم خالد صلاح وهبة، رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، عن ضبط هارب من أحكام جنائية، و94 هاربًا من حكم حبس جزئي، و37 هاربًا من حكم حبس مستأنف.
كما نجحت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الوادي الجديد، بقيادة اللواء عصام محمود مهني مدير الإدارة، في ضبط 20 هاربا في الكمائن الحدودية والأمنية بمداخل وطرق المحافظة الخارجية والسريعة، وتحصيل 100 غرامة جزئية، و23 غرامة مستأنفة و19 مخالفة جزئية.
من جانبه شدد كمال، على تكثيف حملات تنفيذ الأحكام القضائية بجميع مراكز وقرى المحافظة، لسيادة القانون، وفرض هيبة الدولة، وإشعار المواطنين بالعدالة الناجزة.
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