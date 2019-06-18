صعود طفيف لمؤشر البورصة الرئيسي مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة طفيفة بلغت 0.04% إلى مستوى 14246 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء. وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.1%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.09%. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.22% في نهاية تعاملات أمس.

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