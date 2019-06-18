السيسي يصل القصر الرئاسي في مينسك ويلتقي نظيره البيلاروسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أفادت قناة "سي بي سي اكسترا" في نبأ عاجل لها، صباح اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد مراسم استقبال رسمية قبل لقاءه برئيس الجمهورية البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

ووصل الرئيس السيسي، إلى القصر الرئاسي البيلاروسي في العاصمة مينسك، حيث كان في استقباله نظيره ألكسندر لوكاشينكو.

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واستعرض الرئيسان حرس الشرف، وتفقدا معرضًا للصور الطبيعية في مينسك.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي سيلتقي أيضًا مع رئيسي الغرفة الأعلى والأدنى من البرلمان البيلاروسي.

وأضاف أنه سيتم التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم لتوسيع التعاون بين مصر وبيلاروسيا في عدة مجالات، من بينها مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال المصري البيلاروسي المشترك، الذي يهدف إلى دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب مذكرة تفاهم حول خارطة طريق للعلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة.