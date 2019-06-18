خصام واشتباك بالايدي بين نائب رئيس مجلس النواب الجزائري و رئيس اللجنة القانونية

نشب عراك بالايادي أمام المجلس الشعبي الوطني مساء اليوم بين ناىب رئيس المجلس مراد حليس ورئيس اللجنة القانونية عمار جيلالي.

وحسب مصادر موقع النهار الجزائري فإن المعركة التي تحولت إلى دامية كانت بسبب مباشرة لجنة الشؤون القانونية إثبات حالة التنافي لحليس الذي يشغل مهنة موثق.

وتم رفع تقرير عن حالة مراد حليس للمجلس الدستوري من قبل رئيس المجلس ؛ وهو الأمر الذي اكتشفه حليس وجعله يعالج هذه الشائبة بالأيدي مع رئيس اللجنة.

واضطرت الحماية المدنية لنقل رئيس اللجنة القانونية للمستشفى عقب المعركة الدامية بينه وبين مراد حليس أمام مقر المجلس.

وفي وقت ينادي الشعب برحيل امثال هؤلاء النواب الذين لم يقدموا له أي شيء؛ لا زال بعضهم يهتمون بمصالحهم بل ويتعاركون من أجلها بدل التعارك على مصالح الشعب.

يذكر أن معاذ بوشارب قد قام بفصل مراد حليس من منصبه كنائب له وسمح له بحضور اجتماع المكتب يوم امس .

في نفس الوقت ليكتشف حليس أنه مطرود من المجلس بملف يتضمن وثائق مزورة تم تحضيرها على مستوى لجنة الشؤون القانونية.