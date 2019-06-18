دفن مرسي سيكون بحضور عائلته فقط في هذا التاريخ

كشف عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الرئيس الراحل محمد مرسي، أنه جارٍ إنهاء إجراءات دفن جثمان مرسي، الإثنين 17 جوان 2019.

وقال عبدالمقصود في تصريحات اعلامية ، إن جثمان الرئيس الراحل محمد مرسي سيُدفن في مدينة نصر بالقاهرة وليس في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية كما طلبت ذلك أسرته.

وأشار إلى أن حضور الدفن سيقتصر فقط على أسرته (زوجته وأبنائه) وأشقائه ومحاميه الرسمي.

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وتوقَّع عبدالمقصود أن يُدفن جثمان مرسي ليل الإثنين/الثلاثاء، إذا تم الانتهاء من إجراءات الدفن كافة.

في حين قال نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، إن السلطات ترفض طلب أسرته دفنه بمقابر العائلة.