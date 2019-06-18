أعلنت النيابة العامة المصرية، أن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي توفي داخل قفص الاتهام مغشيا عليه، حيث تم نقله للمستشفى على الفور.
ووفقا للتلفزيون الرسمي في مصر، "تلقت النيابة العامة المصرية اخطارا بوفاة مرسي أثناء حضوره لجلسة المحاكمة، حيث أشار التقرير الطبي إلى أن "المتهم مرسي حضر للمستشفى متوفيا في تمام الساعة 4:50 مساء".
وأشارت النيابة المصرية في بيانها إلى أن التقرير الطبي أشار إلى "عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة في جثمان المتوفي".
ونوهت إلى أنها "تقوم بإجراء المناظرة لجثة مرسي والتحفظ على كاميرات المراقبة بالقاعة وقفص المتهمين".
وأمر النائب العام المصري بالتحفظ على الملف الطبي للرئيس الأسبق المتوفي، وندب لجنة عليا من الطب الشرعي لإعداد تقرير بأسباب الوفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر في بيان للنيابة المصرية : محمد مرسي اغمي عليه وتوفي قبل الوصول الى المستشفى ولا وجود لاصابات ظاهرية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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