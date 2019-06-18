أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه المملكة العربية السعودية. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، "أنه وفي تمام العاشرة وسبع وثلاثين دقيقة من مساء أمس، تمكنت قوات الدفاع الجوي للتحالف من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها. الجوي للتحالف من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها. أضاف: "تمكنت القوات الجوية للتحالف من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة". وأوضح المتحدث الرسمي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم، وتم كشفها وإسقاطها، مؤكدًا مواصلة العمل في الدفاع عن البلاد وتحييد القدرات الحوثية العدائية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يعترض طائرتين مسيرتين من الحوثي تجاه السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.