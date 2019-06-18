الأمم المتحدة تدين الهجمات الإرهابية في نيجيريا

أعرب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن إدانته القوية للهجمات الانتحارية الثلاث التي وقعت أمس، في قرية كوندوغا في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا.
وقدم جوتيريش تعازيه الحارة لأسر الضحايا وحكومة و شعب نيجيريا، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وعبر عن أمله في أن يقدم المسؤولون عن تلك الهجمات إلى العدالة في أقرب وقت ممكن.
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وجدد جوتيريش الإعراب عن تضامن الأمم المتحدة مع حكومة نيجيريا في معركتها ضد الإرهاب والتطرف العنيف، وأكد مجدداً التزام المنظمة الدولية بمواصلة دعم الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب.
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