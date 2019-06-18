كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوريا: إلغاء نتائج امتحان في مركزين اقتحمهما أهالي الطلاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغت وزارة التربية في سوريا نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي في مركزين بمحافظة حماة بعدما اقتحم بعض الأهالي المركزين وقدموا الأجوبة للطلاب.

وذكر مصدر في بلدة المسيل الجنوبي، بمحافظة حماة،، أن بعض أولياء طلاب الصف التاسع "اقتحموا المركزين أمس الاثنين أثناء مادة الرياضيات وأدخلوا أجوبة الأسئلة، فخرج مندوب الوزارة وأبلغ الجهات المعنية، ولذلك تم اتخاذ قرار الإلغاء"، بينما آثر مدير التربية في المحافظة عدم الرد على أي تساؤلات حول الأمر.

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ونشرت وزارة التربية على موقعها في الإنترنت، أنها قررت اليوم إلغاء نتيجة الامتحان في "مركزي بلدة المسيل الجنوبي على أن يعاد امتحان هذه المادة لاحقا".

كذلك قررت الوزارة نقل امتحانات المركزين إلى أماكن أخرى في مدينة سلحب.