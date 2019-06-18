كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية السوري: تركيا تحمي الإرهابيين في إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، إن تركيا "تحتل أجزاء من الأراضي السورية"، مشيرا إلى أن قوات أنقرة "تحمي جبهة النصرة والجماعات الإرهابية".

وأضاف المعلم في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصيني وانغ يي الثلاثاء، أن "بلاده لا تسعى للمواجهة المسلحة مع الجيش التركي في إدلب"، لكنه أكد على "حق الجيش السوري في أن يتواجد في كافة الأراضي السورية".

وشدد الوزير على أن "إدلب محافظة سورية، وسيتم القضاء على التنظيمات الإرهابية فيها"، وعلى "ضرورة خروج كل القوات الأجنبية الموجودة في سوريا بشكل غير شرعي".

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وتابع: "تنظيم جبهة النصرة الإرهابي يسيطر على معظم مساحة محافظة إدلب، ويتخذ المدنيين دروعا بشرية، ومن حق وواجب الدولة السورية تخليص مواطنيها من الإرهاب، فهي تحارب تنظيمات اعترف العالم بأسره أنها إرهابية بما فيه مجلس الأمن الدولي الذي أدرج جبهة النصرة على قائمته للكيانات الإرهابية".

وكانت تعزيزات عسكرية تركية دخلت إلى ريف إدلب، بهدف دعم نقاط المراقبة التابعة لها هناك، حيث أفادت وزارة الدفاع التركية الخميس، بأن 3 من جنودها أصيبوا في قصف متعمد من النظام على نقطة مراقبة تركية بإدلب، لكن وزارة الدفاع الروسية نفت التهمة عن النظام وألصقتها بـ"إرهابيين".

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين بالرد، وقال: "لن نسكت إن واصل النظام السوري هجماته على نقاط المراقبة التركية في إدلب".