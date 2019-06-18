كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل متسلق باكستاني وإصابة إيطاليين جراء انهيار جليدي شمال البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى متسلق باكستاني مصرعه وأصيب إيطاليين بعد حصارهم في انهيار جليدي على جبل في شمال باكستان، حسبما أفادت مجموعة تسلق الجبال اليوم الثلاثاء.

وقال نادي جبال الألب الباكستاني، إن الحادث وقع أمس الاثنين، عندما كان أربعة من متسلقي الجبال الإيطاليين وثلاثة باكستانيين يتجهون إلى قمة في وادي إيشكومان.

وأضاف أن الجيش الباكستاني أرسل طائرة هليكوبتر لإنقاذ المتسلقين الذين أصيبوا بجروح متعددة. المتسلقون الإيطاليون الأربعة المعنيون هم قائد الحملة تارسيسيو بيلو ولوكا موريلاتو وديفيد بيرجامين وتينو تولدو.

وقد أكد السفير الإيطالي ستيفانو بونتيكورفو أن حادثة يوم الاثنين وقعت في منطقة غيزار الشمالية، لكنه لم يعط مزيدًا من التفاصيل. وقال بيان نادي جبال الألب إن التفاصيل المتعلقة بالحادث ما زالت غير واضحة. وأوضح كارار حيدري سكرتير نادي جبال الألب، أنه في حادث منفصل الاثنين، تم الإبلاغ عن اختفاء اثنين من متسلقي الجبال الصينيين في منطقة أخرى في شمال باكستان.

وقال إن السلطات الباكستانية تحاول إرسال طائرة هليكوبتر لتتبعهم وإنقاذهم.

