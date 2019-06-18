كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صور جديدة تثبت تورط إيران في الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الجيش الأميركي صورا جديدة لقوة من الحرس الثوري الإيراني وهي تزيل لغما لاصقا لم ينفجر من ناقلة يابانية تعرضت لهجوم في خليج عمان يوم 13 يونيو.

وذكرت القيادة المركزية للجيش الأميركي في بيان يشرح الصور "إيران مسؤولة عن الهجوم بناء على أدلة من تسجيل مصور ومصادر والمهارة المطلوبة لسرعة إزالة اللغم اللاصق الذي لم ينفجر".

ويظهر في إحدى هذه الصور، وعددها 11 صورة، جسم معدني دائري ملتصقاً ببدن الناقلة اليابانية كوكوا كوريجيوس. وبحسب وزارة الدفاع الأميركية فإنّ هذا الجسم هو أحد المغناطيسات التي استخدمت لتثبيت لغم لم ينفجر تؤكّد واشنطن أنّ الإيرانيين ثبّتوه على السفينة ثم سارعوا إلى نزعه بعد الهجوم.

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وكان قد نشر الموقع الإلكتروني للقيادة الوسطى في الجيش الأميركي مقطع فيديو يظهر طاقم زورق دورية إيرانية يزيل شيئا من جسم سفينة تتطابق علاماتها مع صور الأرشيف والفيديو الخاصة بناقلة النفط المملوكة لشركة "كوكوكا كوراجوس" اليابانية للملاحة.

وفي لندن، اتهم وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت قوات الحرس الثوري الإيراني بأنها مسؤولة بشكل "شبه مؤكد" عن الهجمات على ناقلتي نفط الخميس في خليج عمان، رغم نفي طهران.

وقال هانت في بيان "إن تقييمنا الخاص قادنا إلى الاستنتاج بأن مسؤولية هذه الهجمات تقع بصورة شبه مؤكدة على إيران. وهذه الهجمات الأخيرة استمرار لنمط سلوك إيراني يقضي بزعزعة الاستقرار وتشكل خطرا كبيرا على المنطقة".

وتأتي الحادثة الجديدة، الثانية ضد ناقلات نفط في غضون شهر في المنطقة الاستراتيجية، وسط تصاعد مستمر للتوتر بين طهران وواشنطن التي وجهت أصابع الاتهام لإيران بعد تعرّض 4 سفن بينها 3 ناقلات نفط لعمليات "تخريبية" قبالة دولة الإمارات في 12 مايو الفائت.