كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيارة مفخخة تستهدف سيارة تابعة للجيش الهندي في كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واستهدف القصف العربة في ساعة متأخرة أمس الاثنين، أثناء مرورها في منطقة بولواما الجنوبية، وأصاب أكثر من عشرة جنود ومدنيين، توفي الجنديان الجريحان في المستشفى في وقت مبكر من يوم الثلاثاء. جاء الهجوم بعد أيام من تبادل باكستان للمعلومات مع الهند والولايات المتحدة حول هجوم مسلح محتمل في منطقة بولواما.

قال الجيش الهندي، إنه قتل جنديين بعد انفجار سيارة مفخخة استهدفت مركبة مصفحة في كشمير المتنازع عليها.

ولم تعلن أي جماعة متمردة تقاتل ضد الحكم الهندي منذ عام 1989 مسؤوليتها على الفور، وفي يوم الثلاثاء أيضًا، قُتل اثنان من المتمردين وجندي في معركة بالأسلحة النارية في منطقة بيجبهارا الجنوبية.

