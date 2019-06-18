كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهود مكثفة لانقاذ ضحايا زلزال الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال جهود الإنقاذ جارية بعد ان وقع زلزال جنوب غرب الصين أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 134 آخرين. وقال المكتب الصحفي لمدينة ييبين في حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي إنه قد انهار 73 منزلًا.

كما قالت وزارة إدارة الطوارئ الصينية انه وصل المئات من رجال الإطفاء في وقت مبكر من يوم الثلاثاء وأنقذوا ثمانية أشخاص محاصرين. وكان ضرب زلزال بلغت قوته 6.0 درجات وتبعه اخر قوته 5.1 درجة المنطقة فى مقاطعة سيتشوان فى وقت متأخر من ليلة الاثنين، واستمرت الهزات الارتدادية صباح الثلاثاء.

ذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون الحكومية (CCTV) أن المستشفى في مقاطعة تشانغنينغ نقلت جميع مرضاها بسبب الأضرار التي لحقت بالمبنى.

