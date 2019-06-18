أعلنت الشرطة الأندونيسية، اليوم الثلاثاء، أن 15 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم لدى غرق عبارة قبالة جزيرة جاوا الأندونيسية.
وكانت العبارة تنقل حوالى خمسين شخصا، عندما انقلبت في بحر مضطرب على مقربة من جزيرة مادورا، كما قال المتحدث باسم الشرطة فرانس بارونغ مانغيرا.
واضاف في بيان “نعتقد أن العبارة كانت تحمل ما يفوق طاقتها”. وأوضح أن “موجة كبيرة ضربت العبارة، فانقلبت وغرقت”.
وعثر الصيادون بعد الحادث على العبارة التقليدية التي يبلغ طولها عشرة أمتار.
وانتشلت فرق الإنقاذ 13 جثة صباح اليوم الثلاثاء ما رفع عدد القتلى إلى 15 شخصا، وأنقذت 31 من الأحياء.
ويبحث رجال الإنقاذ عن ثلاثة أشخاص آخرين على الأقل، يعتبرون رسميا في عداد المفقودين، لكن الحصيلة يمكن أن تزداد.
وحوادث الغرق شائعة في إندونيسيا وهي أرخبيل يتألف من أكثر من 17 ألف جزيرة، حيث غالبا ما يتنقل الناس بالعبارات رغم معايير السلامة السيئة.
وقد لقي أكثر من 160 شخصا مصرعهم العام الماضي عندما غرقت عبارة في بحيرة بجزيرة سومطرة.
كانت هذه تفاصيل خبر غرق عبارة في أندونيسيا يسفر عن مقتل 15 شخصا.. تم إنقاذ 31 آخرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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