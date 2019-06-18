منتدى Mpay.. مرصد لتتبع عمليات الأداء عبر الهاتف

قالت سلوى قرقري بلقزيز، رئيسة الفيدرالية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال والأوفشورينغ، إن منتدى Mpay يعد مرصدا لتتبع عمليات، الأداء والخدمات البنكية، التي تتم بواسطة الهاتف المحمول.

بلقزيز أضافت في كلمتها خلال انعقاد النسخة الثالثة لهذه التظاهرة المنظمة تحت شعار “هل مستقبل الأداء مرتبط بالهاتف المحمول؟”، أن هذا المنتدى عبارة عن مبادرة مهمة تتيح إنتاج قيمة علمية مضافة جرى إنتاجها على مستوى إفريقيا (صنع إفريقيا)، فضلا عن كونها فضاء لتسليط الضوء على التقدم الذي حققته إفريقيا في مختلف الجوانب المتعلقة بالرقمنة.

وحسب قرقري بلقزيز، فإن القارة الإفريقية التي تتوفر على مؤهلات كبيرة، تشهد الخدمات البنكية عبر الهاتف المحمول فيها نموا مستمرا ومضطردا، مشيرة إلى هذا النمو يختلف من منطقة لأخرى بإفريقيا.

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ومن جانبه، أبرز محمدو ديالو، مدير النشر بمجلة (سيوماغ) المتخصصة في مجال الرقمنة، أن هذا المنتدى يمثل فرصة لمناقشة التدابير التحفيزية والتشجيعية المتعلقة بتطوير استخدامات عمليات الأداء عبر الهاتف المحمول والتفكير في مستقبلها ومآلاتها.

وأشار إلى أن المقاولات الكبيرة والصغيرة والمستهلكين والإدارة، على السواء، يرون جميعا أن ثورة الهاتف المحمول تتحرك بسرعة فائقة.

ومن أجل التعاطي الإيجابي مع هذه الثورة، يضيف ديالو، فإنه يتعين على هؤلاء الفاعلين في مجال الرقمنة إعداد أنفسهم بسرعة من خلال تبني استراتيجية وآليات لتجنب انعكاسات هذه الثورة.