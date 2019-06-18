شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يطالب بمحاسبة داعمي الحوثي على رأسهم ايران والان مع التفاصيل

طالب مجلس الأمن، أمس، بمحاسبة منفذي ومخططي وممولي الهجمات على السعودية، مديناً في بيان الهجوم بأشد العبارات. واعتبر المجلس أن الهجوم على مطار أبها «ينتهك القانون الدولي ويهدد الأمن والسلم الدوليين». وطالبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، أمس، إيران خلال الجلسة بوقف دعم ميليشيا الحوثي في اليمن. وأيّد المجلس جهود المبعوث الأممي إلى اليمن بشكل كامل، وقال إنه لا يمكن حل الأزمة اليمنية إلا عبر المسار السياسي.

وأقر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بسلامة موقف الشرعية مما سُمي الانسحاب أحادي الجانب من موانئ الحديدة، وتعهد بالسعي لتنفيذ عملية سياسية محايدة. وقال إن العملية السياسية ستركز على الملكية الوطنية والاحترام الكامل لسيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه.

من جهة ثانية أعلنت إيران، أمس، أن احتياطاتها من اليورانيوم المخصب ستتجاوز اعتباراً من 27 يونيو الحدود التي ينصّ عليها الاتفاق الدولي في تحدٍ للعالم.

ودعت الخارجية الأمريكية العالم إلى عدم الخضوع للابتزاز الإيراني، وحذّرت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا إيران من هذا التصعيد.