شكرا لقرائتكم خبر عن محلل اماراتي: التهدئة في عدن مطلوبة والان مع التفاصيل
قال الخبير الاستراتيجي ، خلفان الكعبي ، أن عدم الاستماع لبعض منصات التواصل من أكاذيب وفبركات وقنوات الفتن كقناة الجزيرة، ما حدث في يناير 2018 لم يكن لمصلحة عدن،
وذكر في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي ، تويتر ، التهدئة مطلوبة وأخذ الحذر مطلوب، لننشغل بقتال الحوثة فهي الأولوية الأولى ولنستغل كافة القدرات في ذلك، دول التحالف لديها ثروات تكفيها وليس لها طمع بثروات اليمن .
وأضاف محاولة بعض الاطراف إثارة الفتنة في عدن تصب في مصلحة الحوثة، .
ودعا الكعبي جميع الأطراف للالتفات لمواجهة الحوثة وعدم العبث بأمن حاضرة الجنوب وتسليط قدراتهم صوب الحوثة، .
مختتماً تغريداته بالقول إثارة الفتن في هذا الوقت لن يكون في صالح اي طرف سوى اعداءنا، التهدئة مطلوبة مع أخذ الحيطة والحذر وتسخير الإمكانيات ضد الحوثة .
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