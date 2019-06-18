استشهاد جندي من قبل مجهولين يعتقد انتماؤهم للقاعدة بالقطن

اكدت مصادر بوادي حضرموت قيام مجهولين باطلاق النار على احد جنود الامن بمديرية القطن واردوه قتيلا.

وبحسب المصدر فان مسلحين مجهولين يعتقد انتماؤهم لتنظيم القاعدة أطلقوا النار على الجندي خليل حسن لكمان صباح اليوم، بمديرية القطن واردوه قتيلا فيما لاذ المجرمون بالفرار الى وجهة غير معلومة.

واكد الشهود ان جثة الجندي نقلت الى مستشفى القطن العام فيما بعد ليتم تجهيز الاجراءات اللازمة.

وكانت قوات الجيش في مناطق وادي حضرموت بايعاز واسناد من قوات التحالف العربي قد داهمت عدد من الاوكار للتنظيم واعتقلت عدد منهم كان اخرها يوم امس حينما داهمت وكرا لهم في مدينة تريم.