شكرا لقرائتكم خبر عن حمى الضنك تعاود الإنتشار بسيئون و 81 حالة إصابة خلال 4 أشهر والان مع التفاصيل

تسببت بعوضة الزاعجة المصرية بإصابة 81 شخص بحمى الضنك بوادي حضرموت خلال يناير إلى منتصف يونيو الجاري غالبيتها حالات محلية.

وأوضح مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء الدكتور "هاني خالد العمودي" أنه تم الاشتباه ب81 حالة مصابة بحمى الضنك من مناطق مختلفة في وادي حضرموت منها 35 حالة إيجابية غير مصابة و20 أخرى محلية مصابة و 15 حالة وافده مصابة من خارج المحافظة خلال أربعة أشهر الماضية.

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مبيناً أن فريق متخصص من مكتب وزارة الصحة بالوادي والصحراء قام بعمل نزولات استكشافية ومسح ميداني خلال شهر رمضان المبارك استنتج وجود البعوضة الناقلة للمرض تسمى (الزاعجة المصرية) في أحواض مياة المكيفات الصحراوية وحافظة برادات مياة المساجد ..

وفي ضوء التطورات السريعة لكثرة أعداد المرضى، دشنت السلطة المحلية بوادي حضرموت حملة لمكافحة البعوض للحد من إنتشارها عبر الرش الدخاني في مختلف المناطق خلال خمسة أيام من شهر يونيو الجاري، تضم 9 فرق عاملة ب 18 مكينة رش دخاني مع 27 عامل ..

وأثناء تدشين الحملة الذي ينفذها مكتب الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت بتمويل من السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت، دعا مسؤول مكافحة الضنك والملاريا الدكتور "غازي باشامخه" المواطنين إلى الإهتمام بالنظافة الشخصية لتجنب الإصابة وإتباع الإرشادات الوقائية عبر الحملات التوعوية، موضحاً أن الفحوصات الخاصة بحمى الضنك متوفرة بالمختبرات المركزية بمدينة سيئون ..