شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة غسل الأموال في بنما تشك في 3 شركات مرتبطة بالحمدين والان مع التفاصيل

يبدو أن حاشية تميم العار، الذين يحكمون قطر بالحديد والنار أدمنوا الفساد والتعاملات المشبوهة في كل بقعة بالكرة الأرضية، إذ كشف تقرير غربي عن تورط مسؤولين قطريين وأعضاء في الأسرة الحاكمة في شبهات فساد وغسيل أموال بدولة بنما.

وذكر التقرير الصادر عن موقع الأبحاث "DE-Tenants.org" الذي اعتمد على وثائق ومستندات رسمية، أن دويلة قطر استخدمت صندوق الثروة السيادية الخاص بها، لإجراء استثمارات بمليارات الدولارات في قطاع العقارات بلوس أنجلوس مع الشريك المشترك دوجلاس إيميت إنك (NYSE: DEI).

وفضح التقرير تورط ثلاث شركات قطرية مملوكة للحمدين الأمير السابق حمد بن خليفة، ورئيس وزرائه حمد بن جاسم، حيث تم الحصول على المعلومات من سجل الشركات في إحدى أقسام وزارة الاقتصاد والمالية في بنما.

وفي عام 2015 أنشأت بنما "هيئة الإشراف والرقابة على الموضوعات غير المالية" (La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros)، بهدف الإشراف على الجهات غير المالية وتنظيمها، والتي تتعلق ولايتها بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل.

وفي 7 مارس 2017، بعثت الهيئة برسالة إلى سجل الشركات البنمي، الذي تديره الحكومة، تفيد بأن وحدتها التنظيمية "رفعت عملية جزائية عن انتهاكات مزعومة للقانون 23 المؤرخ 27 أبريل 2015" وطلبت معلومات عن 34 شركة، بما في ذلك أسماء أعضاء مجالس الإدارة والممثلين القانونيين والوكلاء المقيمين، بالإضافة إلى عناوين الشركات ومواثيقها.

واستنادًا إلى الشركات الـ34 المشار إليها في المستند، يبدو أن الهيئة كانت تحقق في العديد من الشركات بسبب صلاتها بشركة محاماة بنمية مثيرة للجدل تسمى "موزاك فونسيكا".

وسبق أن نشر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) خلال عام 2016، مجموعة من الوثائق المسربة وصلت إلى 11.5 مليون وثيقة من موزاك فونسيكا تسمى "أوراق بنما"، وذكر اسم حمد بن خليفة حينها.

وكشفت قاعدة البيانات معلومات شاملة حول عائلة آل ثاني الملكية في قطر، بما في ذلك أمير قطر السابق حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني، وحمد بن جاسم بن جبر آل ثاني - رئيس وزراء قطر السابق (2007-2013) والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار القطرية (2005-2013).

ولجأ الحمدين "حمد بن خليفة وحمد بن جاسم" إلى بنما من أجل تهريب الأموال وتوفير الملاذات الضريبية، أو المشاركة في شركات عابرة للبحار.

كما ربطت أوراق بنما بين حمد بن جاسم وثماني شركات في ولايات تعتبر على نطاق واسع ملاذات ضريبية، حيث تشمل هذه الكيانات الثمانية للشركات ثلاثة موجودة في القائمة Intendance: Knibos Consulting S.A. ، Notart Consulting S.A ، و Yalis S.A.

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فشركة Knibos Consulting S.A، التي أنشات في فبراير 2011، تأكد الهيئات الرقابية أنها باسم هامان الدوحة حمد بن جاسم، إضافة إلى 4 آخرين مجهولي الهوية، وعنوانها Wildgen & Partners B.P. 1212 L-1012, Luxembourg.

أما الشركة الثانية وهي Notart Consulting S.A، فهي أيضا مملوكة لبن جاسم إضافة إلى أربعة أشخاص حاملي أسهم مجهولي الهوية، ويقع عنوانها في نفس مقر الأولى.

الشركة الثالثة والتي تسمى بـ Yalis S.A، جاءت باسم حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني؛ والأمير حمد بن خليفة آل ثاني، وأربعة حاملين للأسهم مجهولي الهوية، لكن اعتبارا من عام 2013 أصبحت مملوكة بنسبة 75% من قبل أمير قطر السابق، حمد بن خليفة، فيما يمتلك حمد بن جاسم النسبة الأخرى البالغة 25%، وبلغت قيمة السهم الواحد 100 دولار، قبل أن يتم حلها في ديسمبر 2017.

يشير التقرير إلى أنه سبق التحقيق مع حمد بن جاسم في غسيل الأموال في أوائل العقد الأول من القرن العشرين، حيث كان هامان الدوحة في صلب تحقيق حول غسل الأموال من قبل المدعي العام لجزيرة جيرسي البريطانية.

واتهمت سلطات جيرسي حينها بن جاسم بأخذ مدفوعات من شركة الدفاع البريطانية أنظمة باي BAE Systems، لكن المحققون أغلقوا القضية بعد دفع تسوية اختيارية بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني إلى سلطات جيرسي.

وأدرجت أصول شركة الأمير القطري السابق ورئيس الوزراء، ضمن مجموعة من الشركات الأخرى المدرجة في قائمة شركة إيندانس.

كما نشر موقع الأبحاث "DE-Tenants.org" في تقريره بيانات وسجلات أولية على أكثر من 500 شركة من أكثر من 40 ولاية قضائية مرتبطة بأسرة آل ثاني الحاكمة في قطر، وصندوق الثروة السيادي للدولة، هيئة الاستثمار القطرية (QIA).

ومن بين الكيانات الواردة في قائمة الأصول المتنامية هذه ، هناك أكثر من 30 شركة خارجية تضم ضباط أو مديري آل ثاني المستخرجين من أوراق بنما، وأوراق باراديز المشهورة على نطاق واسع.

وتبرز مجموعة البيانات أيضًا الشركات المدعومة من قطر، والتي قامت باستثمارات في البنوك الكبرى في أيسلندا وبريطانيا العظمى وألمانيا، حيث تشمل الأصول الأخرى المحددة في مجموعة البيانات صناديق استئمانية تبلغ قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني ومقرها في الملاذ الضريبي في جيرسي وتدار بواسطة الأمراء القطريين أو من ينوب عنهم.

الشركات القطرية المتورطة في قضايا فساد تقود إلى فنادق راقية في أوروبا بقيمة مليارات الدولارات والعقارات الفاخرة في لندن وباريس، وكان تسيطر عليها العائلة المالكة في قطر.

كما يحتفظ أفراد عائلة آل ثاني بمصالح مسيطرة في واحد من أكبر منتجي النفط في نيجيريا، بينما تملك هيئة الاستثمار القطرية حصص أقلية في كازينوهات في الريفيرا الفرنسية، إضافة إلى ذلك، تم تحديد كيانات QIA المرتبطة بكتلة ملكية كبيرة في مجموعة روسنفت النفطية المملوكة للدولة الروسية في القائمة.