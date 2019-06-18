شكرا لقرائتكم خبر عن دفن جثمان مرسي بحضور أسرته ومحاميه والان مع التفاصيل

أفادت مصادر أمنية مصرية أن جثمان الرئيس الإخواني المعزول السابق محمد مرسي، قد تم دفنه في مقابر شرقي القاهرة، بحضور أسرته ومحاميه ووسط تعزيزات أمنية شديدة، وفقا لموقع 24.

وكانت النيابة العامة المصرية أصدرت بياناً أعلنت فيه التصريح بدفن جثة مرسي عقب انتهاء لجنة الطب الشرعي من مهمتها.

وقال التلفزيون الرسمي المصري نقلا عن مصدر طبي إن محمد مرسي توفي إثر نوبة قلبية مفاجئة خلال جلسة محاكمته.

وكشف مصدر طبي مسؤول عن تفاصيل الحالة الطبية لمحمد مرسي قبل وفاته مؤكدا أنه كان يتلقى رعاية طبية مستمرة وأنه لم يكن هناك أي تقصير في متابعة حالته الصحية وتقديم العلاج اللازم بصورة منتظمة داخل أو خارج السجن.