شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يدين قصف الحوثيين لمطار أبها: تهديد للسلم والأمن الدوليين والان مع التفاصيل

أدان مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بأشد العبارات قصف المتمردين الحوثيين مطار أبها الدولي في جنوب السعودية.

وقال المجلس، في بيان، إن أعضاء مجلس الأمن أدانوا بأشد العبارات الهجوم الذي قام به الحوثيون على مطار أبها الدولي في السعودية في 12 يونيو/حزيران الجاري الذي أسفر عن إصابة 26 شخصا، بينهم نساء وأطفال.

أضاف البيان أن هذا الهجوم والتهديد بشن مزيد من الهجمات على المملكة والمنطقة ككل يشكلان انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا للسلم والأمن الدوليين، ويذكران جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

كما أدان المجلس استيلاء الانقلابين على المساعدات الإنسانية، وهي تهمة وجهها إليهم المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيزلي خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن.

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وقال البيان إن: "أعضاء مجلس الأمن أدانوا اختلاس الحوثيين المساعدات الإنسانية والإعانات، كما عبر عن ذلك المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، وأكدوا مجددا دعوتهم إلى التدفق السريع والآمن والخالي من العوائق للمؤن التجارية والمساعدات والطواقم الإنسانية إلى اليمن وسائر مناطقه".

وكان مدير برنامج الأغذية العالمي هدد خلال الجلسة بتعليق إرسال المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بحلول نهاية الأسبوع إذا لم يتوقّفوا عن "التلاعب" بهذه المساعدات.

وتعهد مارتن جريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن، أمس الإثنين، بالسعي لتنفيذ عملية سياسية محايدة، وذلك في أعقاب اتهامات من الحكومة الشرعية له بمحاباة الحوثيين والتماهي مع إجراءاتهم الأحادية.

وقال جريفيث، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن، إن العملية السياسية ستركز على الملكية الوطنية والاحترام الكامل لسيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه.