شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حملة رفع المخلفات الصلبة من مدينة المكلا.. صور والان مع التفاصيل

تواصل مستمر لحملة رفع المخلفات الصلبة والاتربة المتراكمة في مدينة المكلا التي ينظمها مكتب الأمم المتحدة UNOPS وبالتنسيق مع صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت. وتستهدف الحملة عدة مواقع داخل المدينة منها الشواطئ كونها المتنفس الطبيعي لدى المواطنين ، وتهدف الحملة الى المساهمة الفعالة بحماية الطبيعة وتعزيز الوعي تجاهها من أجل مجتمع ينعم بصحة وحياة افضل . وتهدف الحملة على الحفاظ على جمال المدينة وتحسين مؤشرات البيئة وسلامة المواطنين.

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