شكرا لقرائتكم خبر عن فصل حوالي 750 ألف عامل إيراني في 2019 والان مع التفاصيل
كشف عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران أحمد توكلي، فصل 744 ألف عامل في إيران، منذ بداية العام الجاري 2019، ما يعد مؤشراً على انهيار الاقتصاد الإيراني.
وقال توكلي، إن "القوة الشرائية للعمال انخفضت إلى النصف"، وفي الأشهر الست فقد حوالي ثلاثت أرباع مليون إيراني وظائفهم، بمعدل 2755 عاملاً يومياً، حسب ما نقل موقع "إيران بلا أقنعة" الإثنين.
وفي حوار مع موقع بيت الشعب التابع للبرلمان الإيراني، أكد توكلي أن سياسة الحكومة لمواجهة انهيار العملة، كانت سبب تضخم البطالة، وركود في الإنتاج.
أعلن توكلي أن متوسط معدل التضخم في 2018 بلغ 47.5%، وقال إن القوة الشرائية للعمال انخفضت عملياً من 1.350 مليون تومان، في نهاية العام الماضي إلى 650 ألف تومان فقط في العام الجاري.
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