بيلا حديد تثير موجة غضب واسعة وتعتذر بالعربية... ما السبب؟

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وقالت عارضة الأزياء إن صورة حذائها لا علاقة لها بالسياسة.
ودشن متابعوا حديد فى المملكة العربية السعودية والإمارات هاشتاج تصدر قائمة الأكثر تداولاً وتغريداً يطالب بمعاقبتها على الصورة التى نشرتها عبر حسابها والتى وضعت فيها قدمها أعلى طائرات المملكة والإمارات، وبالتحديد فوق العلم، أثناء انتظارها فى المطار.
وواصل كثيرون على الشبكات الاجتماعية حملة يطالبون فيها بمساءلة عارضة الأزياء التى تحمل أصولا عربية، بعد نشرها لتلك الصورة التى اعتبرها الكثيرون إهانة لدول عربية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.