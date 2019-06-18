بيلا حديد تثير موجة غضب واسعة وتعتذر بالعربية... ما السبب؟

وحذفت التدوينة التي تسببت بالأزمة في حساب بيلا التي قد لا تكون مدركة لدلالة الحذاء المهينة في الثقافة العربية.

وقالت عارضة الأزياء إن صورة حذائها لا علاقة لها بالسياسة.

ودشن متابعوا حديد فى المملكة العربية السعودية والإمارات هاشتاج تصدر قائمة الأكثر تداولاً وتغريداً يطالب بمعاقبتها على الصورة التى نشرتها عبر حسابها والتى وضعت فيها قدمها أعلى طائرات المملكة والإمارات، وبالتحديد فوق العلم، أثناء انتظارها فى المطار.

وواصل كثيرون على الشبكات الاجتماعية حملة يطالبون فيها بمساءلة عارضة الأزياء التى تحمل أصولا عربية، بعد نشرها لتلك الصورة التى اعتبرها الكثيرون إهانة لدول عربية.