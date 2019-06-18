"باركت" النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الثلاثاء، للحكومة العراقية عودة محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم "معززاً مكرماً" إلى العراق، وفيما اتهمت رئيس إقليم كردستان نيجرفاني البارزاني بـ"تحدي" القانونين العراقي والدولي والانتربول بعد استقباله كريم، دعت رئيسي الجمهورية والوزراء لاتخاذ موقف واضح تجاه عودة كريم واستقباله من قبل البارزاني. يتبع...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائبة 'تُبارك' للحكومة عودة كريم 'معززاً مكرماً' وتهاجم رئيس كردستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.