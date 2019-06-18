الخارجية الإيرانية تعزي بوفاة مرسي

واضاف، ان "الجمهورية الاسلامية الايرانية تحترم وجهات نظر الشعب المصري العظيم وتقدم التعازي بوفاة الدكتور محمد مرسي إلى عائلته وذويه والشعب في مصر وتسأل الباري أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، والمزيد من النجاح للشعب المصري" بحسب البيان الذي اوردته وسائل اعلام ايرانية.
وكان التلفزيون الرسمي المصري، قد أعلن يوم أمس الاثنين عن وفاة الرئيس، محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته، مشيرا الى تعرضه لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.
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