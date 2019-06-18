الان تتابع حسن روحاني: إيران لن تشن حرباً على أي دولة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:
قال الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء أن إيران لن تشن حرباً على أي دولة. وأكد في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة اليوم الثلاثاء إن إيران لن تشن حربا على أي دولة.
وتصاعدت المخاوف من مواجهة بين إيران والولايات المتحدة منذ الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان يوم الخميس والذي ألقت واشنطن باللوم فيه على إيران.
وقال روحاني “إيران لن تشن حربا على أي دولة… من يواجهوننا مجموعة سياسيين محدودي الخبرة”.
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