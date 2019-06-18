أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا معتدلا ومتقلبا نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى بعد ظهر الأربعاء حيث يستقر تدريجياً، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم مع تساقط أمطار محلية خاصة مناطق جبل لبنان واحتمال حدوث برق ورعد.
كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الأربعاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع على الجبال والداخل، يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.
الخميس: قليل الغيوم اجمالاً مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاع إضافي على الجبال والداخل.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد الجوية:طقس اليوم غائم جزئيا مع ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.