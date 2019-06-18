الأرصاد الجوية:طقس اليوم غائم جزئيا مع ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا معتدلا ومتقلبا نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى بعد ظهر الأربعاء حيث يستقر تدريجياً، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ ، يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم مع تساقط ​أمطار​ محلية خاصة مناطق ​جبل لبنان​ واحتمال حدوث برق ورعد.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأربعاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع على الجبال والداخل، يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.

الخميس: قليل الغيوم اجمالاً مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاع إضافي على الجبال والداخل.