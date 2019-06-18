مصلحة القوات في الجامعة اللبنانية أشادت بتعليق إضراب الجامعة

أشادت دائرة ​الجامعة اللبنانية​ في مصلحة طلاب ​حزب القوات اللبنانية​، "بالقرار الذي اتخذته الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين بتعليق الإضراب المفتوح وذلك حرصاً منها على مصلحة ​الطلاب​ وحقهم بإكمال عامهم الدراسي"، مؤكدة "دعمنا للأساتذة ومطالبتهم بحقوقهم والدفاع عن الجامعة الوطنية، دون زيادة اي اعباء على موازنة ​الدولة​. ولكن مع استمرار إقفال الجامعة، أصبح واضحا دخول ​السنة​ الدراسية للطلاب منطقة الخطر والمجهول، بالرغم من التطمينات الصادرة عن الأساتذة".

وطالبت الدائرة في بيان "بالتقيد بقرار الهيئة التنفيذية والعودة الفورية إلى المقاعد الدراسية لأنه من حق الطالب أن ينهي عامه الدراسي بالوقت المحدد له"، داعيا الى "الأخذ بعين الاعتبار وضع طلاب الجامعة اللبنانية الصعب بعد الغياب الطويل عن الجامعة الذي دام حوالي الشهرين"، مشيرة الى أن "البلد بأسره يمر بأزمة بل بأزمات، فعلينا التكاتف والتعاون من أجل القيام من الهوّة والعمل على التقدم وفق خطوات عملية ومدروسة".