الحواط: أي وطن تبنون وأنتم تخالفون أبسط القوانين

سأل النائب ​زياد الحواط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي:"عن أي نهج إصلاحي تتحدثون؟، أي موازنة اصلاحية تناقشون؟، أي صورة تقدمونها للمجتمع الدولي؟، آخر المآثر تحضّرون تعيينات من خارج المؤسسات بعيداً عن الآليّة القانونية الموجودة ومن خلال اللقاءات الثنائية"، مضيفا:"ما أدراك ما هي نتائج اللقاءات الثنائية، وأي وطن تبنون وأنتم تخالفون أبسط القوانين والقواعد؟".

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