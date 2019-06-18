جابر توقع الانتهاء من الموازنة قبل نهاية حزيران نظرا لكثافة العمل بالبرلمان

سأل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ "هل طبيعي ان ادارة ​مؤسسة كهرباء لبنان​ موازنتها 3 ونصف مليار دولار لا اقبل ان اضع لها مجلس ادارة؟ وهل نستطيع هل الازمة وفق "one man show"؟ واوضح ان فضائح الاتصالات والتفلت فيها كبيرة وهناك هيئة ناظمة للاتصالات لا نعينها، وهناك 40 موظف بالهيئة الناظمة لا يعملون، واكد انه حين نقول دولة المؤسسات يعني ان الدولة لا تقوم على شخص او وزير بل على مؤسسات".

واوضح جابر في حديث تلفزيوني، ان "الصراع على التعيينات هو بين القوات و​التيار الوطني الحر​ على التمثيل المسيحي في الادارة". واكد ان ​قانون الانتخاب​ بحاجة الى تعديل بشكل اكيد، ونحن طرحنا موضوع قانون قابل للنقاش كي لا يتم طرح الموضوع قبل ​الانتخابات​ بفترة صغيرة. ودعا لبدء تنفيذ الاصلاحات من البطاقة الممغنصة الى "الميغا سنتر" وغيرها من الاصلاحات.

وامل جابر وقف النهش بالجبال عبر الكسارات والانتقال الى ​السلسلة الشرقية​، واعتبر ان اكبر تهديد للبيئة هي الكسارات والمرامل. واوضح ان لبنان استثمر بمليون دولار في موضوع تكرير الصرف الصحي الا انها لا تعمل.

واكد جابر ان مجلس النواب لا يستطيع العمل بكثافة اكبر من التي تحصل اليوم، ونأمل ان ننتهي من الموازنة قبل نهاية حزيران لان المواد الاساسية نحن على مشارف الانتهاء منها، بالمقابل فإن البحث في موازنة بعض الوزارات لن يأخذ وقتا طويلا بإستثناء بعض الوزارات كالاتصالات وبعض الادارات العامة كالانماء والاعمار.